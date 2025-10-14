  • 會員
關稅戰
AH股新聞

14/10/2025 09:18

蘋果中國確認iPhone Air下周三內地開售，本周五開始預購

　　蘋果公司(US.AAPL)CEO庫克昨晚罕見亮相抖音Apple Store官方直播間，正式宣布iPhone Air國行版將於10月17日上午9時開啟預訂，10月22日正式發售。這是蘋果首次在中國通過直播形式公布新品動態。隨後蘋果中國官網更新iPhone Air信息，顯示iPhone Air將於10月17日早9時起開放預購，10月22日起正式發售，價格7999元人民幣起。

　　此前，中國移動(00941)(滬:600941)和中國聯通(00762)(滬:600050)已先後確認獲得開展eSIM手機運營服務商用試驗的批復，上線了eSIM手機業務預約，用戶可以在官方App進行登記。隨著昨日晚中國電信(00728)(滬:601728)也官宣了eSIM，三大運營商eSIM手機業務上線均已上線。

　　在內地，支持eSIM的iPhone機型只有型號A3518的iPhone Air；iPhone Air僅可通過eSIM 激活運營商網絡。用戶在境外旅行時，可以在內地購買的iPhone Air（型號A3518）上激活當地運營商提供的eSIM。
《經濟通通訊社14日專訊》

