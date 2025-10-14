  • 會員
etnet專輯
關稅戰
etnet專輯
AH股新聞

14/10/2025 10:02

蘋果再向北京清大捐贈助力綠色教育，蘋果供應商啟動10億元新能源基金

　　據蘋果(US.AAPL)官網消息，蘋果今日宣布向清華大學啟動一項新的捐贈計劃，進一步深化公司對推動中國環境教育發展與培養下一代氣候行動領袖的長期承諾。此項捐贈將用於設立一項覆蓋全校的項目，幫助學生們掌握推動可持續創新所需的知識與技能，以便於在其未來的職業生涯中發揮作用。

　　在蘋果的支持下，清華大學將通過搭建調研平台、促進產學研協同創新等一系列舉措，培養綠色創新人才，共同探索應對環境挑戰的創新解決方案。此次合作延續並拓展了蘋果此前在該校開展的環境教育項目。

　　此外，蘋果公司宣布，其在中國超過90%的生產製造現已採用可再生能源。基於此進展，蘋果公司同時宣布其供應商已聯合啟動一項新的投資基金，旨在支持中國可再生能源基礎設施建設。總規模達10億元人民幣的「中國可再生能源基礎設施基金」完全由蘋果供應商主導，並計劃到2030年為中國電網新增100萬兆瓦時的清潔電力。

　　據介紹，該基金由中金資本與華能投資聯合發起，蘋果電池供應商ATL作為錨定投資者參與，包括鵬鼎控股(深:002938)、蘇州東山精密(深:002384)、鴻海精密及裕同科技(深:002831)等在內的多家蘋果供應鏈企業已完成投資入股。與蘋果此前設立的兩支中國清潔能源基金相同，新基金將為中國可再生能源項目提供資金支持，包括處於早期開發階段的項目。
《經濟通通訊社14日專訊》

