AH股新聞

14/10/2025 15:20

【ＡＩ】騰訊開源通用文本表示模型Youtu-Embedding

　　騰訊優圖實驗室正式開源Youtu-Embedding。據介紹，這是一款面向企業級應用的通用文本表示模型，它在信息檢索、語義相似度(STS)、聚類、重排序和分類等一系列廣泛的自然語言處理任務上，均展現出卓越的性能。該模型可廣泛應用於企業客服、智能問答、內容推薦、知識管理等場景，尤其適用於構建RAG檢索增強生成系統。
《經濟通通訊社14日專訊》

