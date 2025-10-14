85度C上海、杭州等地多家分店閉店：調整大陸市場經營策略，關閉低盈利門店

台灣連鎖咖啡烘焙品牌85度C在上海、杭州、南京等地的多家門店近日宣布閉店，引發市場關注。社交媒體上，許多網友對85度C的經營狀況表達了擔憂。



85度C品牌在台上市主體「美食-KY」上周四（9日）公告稱，為應對整體市場環境變化，並綜合權衡海內外各市場發展態勢，董事會已決議對中國大陸市場的經營策略進行調整，同時優化整體營運規模。具體來看，針對部分盈利狀況持續低於預期的特定區域及門店，公司計劃關閉其經營業務；與此同時，將配合業務規模的調整節奏，同步優化生產物流供應鏈、營運後勤等部門的資源配置。



據台媒報道，美食-KY先前曾指出，受益於去年8月以來的產品改造策略，中國大陸市場銷售動能逐漸改善。本次調整幅度為近五年最大，預計全年關店數將超過40家，恐佔整體大陸門市超一成。截至今年6月底，85度C在大陸共有441家門市，較年初減少21家。



另外，財務數據顯示，美食-KY今年上半年中國大陸業務虧損約2億元新台幣（約人民幣4600萬元），若不調整營運結構，今年全年該區域虧損恐擴大至超過4億元新台幣（約人民幣9300萬元）。美食-KY大陸市場業務在2021年仍為盈利狀態，但自2023年下半年轉虧，2024年虧損持續擴大。

