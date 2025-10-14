  • 會員
照顧者 情緒健康
AH股新聞

14/10/2025 08:35

【關稅戰】中國今起正式對美國船舶收取特別港務費

　　為反制美國，中國交通運輸部即日起正式實施對美國船舶收取特別港務費的措施。

　　國家交通運輸部發布《對美船舶收取船舶特別港務費實施辦法》，即日起向美國企業、組織及個人擁有或營運，以及懸掛美國國旗、在美國建造的船舶，收取特別港務費。從10月14日開始，靠泊中國港口的美國船舶，按每淨噸收取400元(人民幣．下同)。費用逐年遞增，從明年4月17日起，每淨噸收費加至640元；2027年再升至880元，以及2028年的1120元，費用由船隻掛靠港口所在地的海事管理機構負責收取。

　　同一艘船舶，一年內最多需要繳納5個航次的特別港務費，由船舶掛靠港口所在地的海事管理機構負責收取，並按照國家有關規定管理和使用。每年4月17日為年度計費周期起始日。

　　此外，即使船舶由美國企業、組織及個人擁有或營運，又或懸掛美國國旗，但如果由中國建造，可豁免繳交特別港務費。至於僅進入中國船廠修理的空載船舶，以及其他經認定予以豁免的船舶，也免予繳納。

　　交通運輸部此前強調，這是維護中國海運企業合法權益的正當舉措，同時敦促美方立即糾正錯誤做法，停止對中國海運業的無理打壓。
《經濟通通訊社14日專訊》

