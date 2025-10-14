  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯
AH股新聞

14/10/2025 09:34

【大國博弈】彭博：美國對中國原油碼頭制裁威脅中石化減產

　　據《彭博》報道，美國對中國一個重要原油進口碼頭實施的制裁正改變原油流向，並威脅多家國有煉油廠減產。

*山東日照原油碼頭被列黑名單，附近煉油廠恐日減產25萬桶*

　　能源諮詢公司Energy Aspects的分析師表示，上周被列入黑名單的日照實華原油碼頭有限公司處理著中國約9%的原油進口量，這可能導致山東省港口附近的幾家煉油廠每天至多減產25萬桶。中石化旗下多家煉油廠可能受打擊最大，因其通過管道與該設施相連。

　　針對日照和其他港口基礎設施的行動，標誌著美國對參與中伊能源貿易相關方的打擊升級。日照實華原油碼頭由中石化通過其全資子公司部分擁有，是該煉油企業進口原油的最大入口。中石化發言人沒有立即評論。

*油輪轉至其他港口，分析估對原油需求影響短暫*

　　油輪似乎已經改變航線以避開該碼頭。根據彭博匯編的追蹤數據，周一（13日）早晨，載有約200萬桶巴西原油的「球形」號油輪將目的地從日照改為河北省曹妃甸。

　　據Energy Aspects，中石化旗下日產20萬桶的洛陽煉油廠預計將受衝擊最嚴重，因為該廠嚴重依賴通過該碼頭的管道所輸送的原油。揚子煉油廠和金陵煉油廠等其他與日照港連接的中石化煉油廠也可能面臨供應中斷。

　　Energy Aspects亦補充，由於貿易商將貨物轉運至其他港口，此次事件對中國原油需求的總體影響應是短暫的。
《經濟通通訊社14日專訊》

【你點睇？】美國聯邦政府再停擺或令關鍵經濟數據無法按時發布，你認為會否對股市造成負面影響？► 立即了解

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中美博弈升級，談判鬥而不破

14/10/2025 12:27

關稅戰

高市受挫，但機會仍在

12/10/2025 14:15

大國博弈

比特幣 | 美政府停擺陰霾籠罩，比特幣獲大行唱好創新高，相...

06/10/2025 13:36

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處