《行業數據》中汽協：9月汽車產銷均首次超過300萬輛，增速連續五個月超10%

中國汽車工業協會發布數據顯示，9月，汽車產銷分別完成327.6萬輛和322.6萬輛，環比分別增長16.4%和12.9%，同比分別增長17.1%和14.9%。汽車產銷歷史同期首次超過300萬輛，月度同比增速已連續5個月保持10%以上。



其中，新能源汽車產銷分別完成161.7萬輛和160.4萬輛，同比分別增長23.7%和24.6%，新能源汽車新車銷量達到汽車新車總銷量的49.7%。出口方面，9月，汽車出口65.2萬輛，環比增長6.7%，同比增長21%。



*前9月汽車銷售同比增長12.9%*



1-9月份，汽車產銷量分別完成2433.3萬輛和2436.3萬輛，同比分別增長13.3%和12.9%。其中，新能源汽車產銷量均超過1100萬輛，同比增長均超過30%，新能源汽車新車銷量達到汽車新車總銷量的46.1%。



在出口方面，1-9月，汽車出口495萬輛，同比增長14.8%。其中，新能源汽車出口表現搶眼，出口175.8萬輛，同比增長89.4%。



中國汽車流通協會相關負責人表示，從消費終端來看，今年前9個月，新能源車零售保持了24.4%的高速增長，9月份的零售滲透率已經達到了57.8%。

《經濟通通訊社14日專訊》