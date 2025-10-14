  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯
AH股新聞

14/10/2025 14:53

《行業數據》中汽協：9月汽車產銷均首次超過300萬輛，增速連續五個月超10%

　　中國汽車工業協會發布數據顯示，9月，汽車產銷分別完成327.6萬輛和322.6萬輛，環比分別增長16.4%和12.9%，同比分別增長17.1%和14.9%。汽車產銷歷史同期首次超過300萬輛，月度同比增速已連續5個月保持10%以上。

　　其中，新能源汽車產銷分別完成161.7萬輛和160.4萬輛，同比分別增長23.7%和24.6%，新能源汽車新車銷量達到汽車新車總銷量的49.7%。出口方面，9月，汽車出口65.2萬輛，環比增長6.7%，同比增長21%。

*前9月汽車銷售同比增長12.9%*

　　1-9月份，汽車產銷量分別完成2433.3萬輛和2436.3萬輛，同比分別增長13.3%和12.9%。其中，新能源汽車產銷量均超過1100萬輛，同比增長均超過30%，新能源汽車新車銷量達到汽車新車總銷量的46.1%。

　　在出口方面，1-9月，汽車出口495萬輛，同比增長14.8%。其中，新能源汽車出口表現搶眼，出口175.8萬輛，同比增長89.4%。

　　中國汽車流通協會相關負責人表示，從消費終端來看，今年前9個月，新能源車零售保持了24.4%的高速增長，9月份的零售滲透率已經達到了57.8%。
《經濟通通訊社14日專訊》

【你點睇？】中美貿易戰突然全面升級，分析指雙方已留轉圜空間，你是否認同？► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

特朗普「和平方案」中有多個懸念待解

14/10/2025 14:24

大國博弈

中美博弈升級，談判鬥而不破

14/10/2025 12:27

關稅戰

比特幣 | 美政府停擺陰霾籠罩，比特幣獲大行唱好創新高，相...

06/10/2025 13:36

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處