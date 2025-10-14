  • 會員
14/10/2025 17:35

《中國要聞》上證科創板創新成長策略精選指數明日正式發布

　　上海證券交易所和中證指數有限公司將於明日正式發布上證科創板創新成長策略精選指數，為市場提供更豐富的投資標的。

　　該指數由上海浦東發展銀行股份有限公司參與編制，從科創板各行業上市公司中，選取80只科技創新能力較強、成長性較好的上市公司證券作為指數樣本，反映科創板兼具創新和成長特徵的上市公司證券的整體表現。
《經濟通通訊社14日專訊》

