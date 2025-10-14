《Ａ股動向》寧波華翔：下半年全尺寸雙足機器人出貨量將超1000台

據《財聯社》報道，從寧波華翔(深:002048)相關負責人處獲悉，今年下半年公司的全尺寸雙足機器人出貨量將超過1000台，明年能在這個基礎上繼續高速增長。



寧波華翔子公司華翔啟源在今年6月與智元機器人簽訂了《委託生產合同》，正式成為智元的代工廠，將在未來三年內生產其部分全尺寸雙足機器人產品，主要為「遠征」系列。

《經濟通通訊社14日專訊》