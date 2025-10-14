  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
關稅戰
etnet專輯
AH股新聞

14/10/2025 17:09

《Ａ股動向》寧波華翔：下半年全尺寸雙足機器人出貨量將超1000台

　　據《財聯社》報道，從寧波華翔(深:002048)相關負責人處獲悉，今年下半年公司的全尺寸雙足機器人出貨量將超過1000台，明年能在這個基礎上繼續高速增長。

　　寧波華翔子公司華翔啟源在今年6月與智元機器人簽訂了《委託生產合同》，正式成為智元的代工廠，將在未來三年內生產其部分全尺寸雙足機器人產品，主要為「遠征」系列。
《經濟通通訊社14日專訊》

【你點睇？】美國聯邦政府再停擺或令關鍵經濟數據無法按時發布，你認為會否對股市造成負面影響？► 立即了解

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

特朗普「和平方案」中有多個懸念待解

14/10/2025 14:24

大國博弈

中美博弈升級，談判鬥而不破

14/10/2025 12:27

關稅戰

比特幣 | 美政府停擺陰霾籠罩，比特幣獲大行唱好創新高，相...

06/10/2025 13:36

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處