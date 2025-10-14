【ＡＩ】領益智造：與智元合資成立機器人公司，持股比例佔80%

領益智造(深:002600)在互動平台表示，公司與智元合資成立了東莞領智創新機器人科技有限公司，公司持股比例佔80%。



合資公司主要聚焦工業具身機器人產品研發、生產組裝與迭代優化，基於智元機器人系列本體方案二次開發；長期還將同步布局新材料開發、傳感器設計與迭代、電池與充/換電技術、散熱解決方案等領域，並籌建專屬數採中心、構建數據資產等。

《經濟通通訊社14日專訊》