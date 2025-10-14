《Ａ股行情》滬綜指半日收升0.2%，白酒、金融股走揚

A股市場今早高開低走，午市收盤深成指及創業板指轉跌，滬指半日收升0.21%，報3897.56點，深成指跌1.02%，創業板指跌2.24%。滬深兩市半日成交16685億元（人民幣．下同），較上個交易日增加905億元或5.7%。個股跌多升少，兩市超2700隻個股下跌。



盤面上，半導體產業鏈集體調整，指數上午跌3.8%，芯源微(滬:688037)收跌一成，聞泰科技(滬:600745)跌停。荷蘭政府9月30日發出指令，要求聞泰科技的控股子公司安世半導體(Nexperia)，對旗下資產、知識產權、業務及人員等不得進行任何調整，為期一年。聞泰科技昨(13日)在網站發布嚴正聲明，稱公司堅決反對將商業問題政治化，且絕不會屈服於外部政治壓力，公司已啟動一切法律與外交途徑，要求荷蘭政府立即撤銷錯誤指令，停止對中國企業的系統性歧視，維護全球半導體產業鏈的開放與合作。



上漲方面，保險、銀行等金融板塊走揚；煤炭亦升2.8%；白酒股表現活躍，中秋國慶雙節期間，白酒即時零售渠道的表現堪稱亮眼。美團平台數據顯示，雙節期間白酒銷量同比激增8倍，茅台、五糧液、瀘州老窖等名酒單日平台成交額均突破千萬元大關。

《經濟通通訊社14日專訊》