《Ａ股行情》滬綜指收跌0.62%連跌三日，兩市成交增近一成

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

A股市場全天震盪調整，滬指全日收低0.62%三連跌，報3865.23點，深成指跌2.54%，創業板指更挫3.99%。滬深兩市成交額2.58萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日放量2215億元或9.4%。



中美貿易爭端見緩和跡象，美國財長貝森特預計總統特朗普與中國國家主席習近平仍將舉行會晤，並表示希望在中美元首會晤前與中方貿易談判代表會面，預計雙方將在本周於華盛頓舉行的國際貨幣基金組織年會期間進行會談。分析料短期市場的高波動仍將延續，因為中美關係的不確定性依然存在，前期漲幅較大的高位科技股會面臨較大壓力。



半導體板塊全日跌幅超5%；荷蘭政府將對聞泰科技(滬:600745)旗下安世半導體(Nexperia)採取限制措施，聞泰科技連續兩日一字跌停。聞泰科技昨發布嚴正聲明，稱公司堅決反對將商業問題政治化，且絕不會屈服於外部政治壓力，公司已啟動一切法律與外交途徑，要求荷蘭政府立即撤銷錯誤指令。



中國半導體行業協會今日亦發布聲明表示，堅定支持會員單位捍衛自身的合法權益，維護公平、公正、非歧視的營商環境和全球產業鏈的穩定；協會將持續關注事態發展，積極傾聽會員呼聲，並透過一切合法渠道向國際社會表達中國產業界的共同關切。



至於港口航運股則逆勢上漲，南京港(深:002040)二連升停。美國對華海事、物流及造船業301調查後的徵費措施自14日起上路，中國除了同樣從今日起對美國船舶徵收港口費進行反制，還對韓國三大造船廠之一的韓華海洋株式會社旗下五家美國子公司採取反制措施，理由是其協助、支持美國對中國進行上述調查並採取措施。



表列滬深股市主要指數 收市（點） 升/跌(%) 成交金額（億元人民幣） 滬深300 4539.06 -1.20 上證指數 3865.23 -0.62 12099.80 深證成指 12895.11 -2.54 13662.50 創業板指 2955.98 -3.99 科創50 1410.30 -4.26 B股指數 260.69 -0.56 2.15 深證B指 1346.64 -0.61 1.16

《經濟通通訊社14日專訊》