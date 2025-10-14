  • 會員
AH股新聞

14/10/2025 12:28

【關稅戰】商務部：反制韓華海洋株式會社5家美國子公司，涉助美調查中國

　　中美今起互徵對方船舶港口費。中國商務部今日再宣布新反制措施，即日將韓國三大造船商之一韓華海洋株式會社的5家美國相關子公司列入反制清單，禁止中國境內的組織、個人與其進行有關交易、合作等活動。商務部指，相關公司協助、支持美國對中國海事、物流和造船業開展301調查，危害中國主權、安全、發展利益。

　　商務部並指，美國於美東時間10月14日開始實施對中國海事、物流和造船領域301調查的最終措施，嚴重違反國際法和國際關係基本准則，嚴重損害中國企業合法權益。韓華海洋株式會社在美相關子公司協助、支持美國政府對中國海事、物流和造船業開展301調查並採取措施。中方對此強烈不滿、堅決反對。中方敦促美方及相關企業尊重事實和多邊經貿規則，遵守市場經濟和公平競爭原則，盡早糾正有關錯誤做法，停止損害中方利益。

　　該5家子公司為Hanwha Shipping LLC、Hanwha Philly Shipyard Inc、Hanwha Ocean USA International LLC、Hanwha Shipping Holdings LLC和HS USA Holdings Corp。
 
《經濟通通訊社14日專訊》

