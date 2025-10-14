  • 會員
AH股新聞

14/10/2025 13:36

京東旗下七鮮小廚進駐美團外賣、淘寶閃購

　　外賣戰結束了？據《第一財經》報道，京東旗下外賣品牌七鮮小廚近日在美團外賣、淘寶閃購等平台低調上線。報道指，目前七鮮小廚（長保大廈店）在淘寶閃購月銷量達到2000單，在美團外賣月銷量達400單。在美團外賣上，七鮮小廚還有「人氣新店」的標籤，同時，遠距離的用戶可以通過美團外賣的跑腿服務點餐。

　　京東秒送平台顯示，七鮮小廚開業至今已售9萬單。報道指出，七鮮小廚首家外賣自營門店今年7月20日剛開業時，僅進駐了京東秒送，不過七鮮小廚業務負責人劉斌其後表示，對於入駐其他平台的心態非常開放，只要消費者有需求或者其他平台願意，就可以一起合作。

　　菜品價格方面，在美團外賣和淘寶閃購均可疊加大額紅包使用，七鮮小廚一份蓋澆飯券後價格介乎人民幣15-20元。以蓋澆飯為例，《第一財經》記者對比了三個平台的價格，目前仍是京東秒送的價格最低。

　　網經社電子商務研究中心數字生活分析師陳禮騰認為，京東與美團的關係從早期競爭轉向協同，本質是互聯網行業「沒有永遠的對手，只有永遠的利益」的體現。劉強東與王興的長期交情為合作提供了情感基礎，但核心驅動力在於雙方戰略需求的契合，即京東需要流量突破，美團需要品質升級，淘寶則借勢擴大生態。七鮮小廚同步入駐兩大平台，標誌著京東轉向「多平台協同」。
《經濟通通訊社14日專訊》

