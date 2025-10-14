【數據前瞻】機構：9月CPI同比跌幅料收窄至0.2%，PPI跌幅或七個月最小

國家統計局將於明日公布9月通脹數據。《路透》綜合43家機構預估中值顯示，鑑於非食品價格受政策提振而豬肉價格仍未見起色，中國9月居民消費價格指數(CPI)同比料下跌0.2%，但較8月的下跌0.4%跌幅收窄。其中，10家機構預估中值顯示，9月CPI環比料增長0.2%；上月為持平。



同時，38家機構預估中值顯示，「反內捲」及翹尾拖累減弱助推下，9月工業生產者出廠價格指數(PPI)同比跌幅料進一步從2.9%收窄至2.3%，將是七個月最小跌幅。



*分析：豬肉價仍拖累CPI，反內捲推動非食品價漲*



華泰證券宏觀研究團隊報告稱，受去年同期高基數影響，9月農產品價格同比對CPI仍構成拖累，豬肉批發價均值同比仍大幅下行約25.9%。非食品項方面，國內航線價格9月整體同比上升；低基數下布蘭特油價9月同比降幅由8月的14.7%顯著收窄至7.4%，部分工業品價格同比有所企穩。



花旗的數據前瞻報告認為，非食品價格可能繼續受益於反內捲（汽車）、持續的以舊換新政策（家電）和不斷上漲的金價（珠寶）。



*澳新銀行：新限產政策推動鋼鐵等價格加速回升*



PPI方面，澳新銀行前瞻報告認為，隨著新限產政策的實施，鋼鐵、建材和石化等關鍵行業的價格回升料將加速，預計9月PPI跌幅收窄至2.2%，而且四季度還將進一步回升。

