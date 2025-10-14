  • 會員
14/10/2025 14:10

【ＦＯＣＵＳ】諾獎破解「增長」密碼，經濟學模型背書「反內捲」

解讀
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

核心摘要：
2025年諾貝爾經濟學獎授予莫基爾、阿吉翁及霍伊特，表彰其釐清「技術創新-持續增長」條件，研究顯示市場集中度適度（如3-5家企業）最利創新。

事實要點：
▷ 莫基爾獲50%獎金（闡釋科學知識與應用需互促）
▷ 阿吉翁、霍伊特各獲25%（建構創造性破壞宏觀模型）
▷ 市場集中度適度（3-5家）創新最快（如半導體業）
▷ 莫基爾理論解釋工業革命在英國成因（工匠與議會制度）
▷ 阿吉翁模型揭示生產、研發、金融市場相互關聯

　　【FOCUS】增長、增長，人類社會夢寐以求的進步「引擎」，密碼到底何在？諾貝爾經濟學獎繼去年聚焦「制度-繁榮」底層機制後，今年再揭盅最新三位得主，表彰其釐清「技術創新-持續增長」的因果/條件。值得一提的是，其中兩位的研究顯示，過高或過低的市場集中度，都不利創新，間接背書中國「反內捲」。

*聚焦「創新-增長」內在條件*

　　諾貝爾之壓軸獎項--經濟學獎周一深夜揭盅，美國西北大學教授莫基爾(Joel Mokyr)，因識別「通過技術進步實現持續增長的所需條件」，獲得一半獎金；法國巴黎法蘭西學院教授阿吉翁(Philippe Aghion)、美國布朗大學教授霍伊特(Peter Howitt)，因「創造性破壞實現持續增長」理論，各獲得四分一獎金。

　　早在1942年，經濟學大師熊彼得(Joseph Alois Schumpeter)即提出「創造性破壞(creative destruction)是資本主義的本質」；1988年，鄧小平亦提出「科學技術是第一生產力」。皆指向創新、科技的影響力無遠弗屆，何解瑞典皇家科學院要褒獎「創新驅動增長」這一老生常談之調？

*實際應用、擁抱變革缺一不可*

　　莫基爾的理論貢獻在於清晰闡釋了「持續經濟增長」的深層機制，一是「科學知識」與「實際應用」的相互促進，二是社會對變革持開放態度。

　　對於其一，他解釋，了解某物「有效」的「程序性知識」，以及了解某物「為何有效」的「命題性知識」，必須彼此反饋，才能將抽象概念轉化為商品和服務。對於其二，由於技術變革不僅創造贏家，也創造輸家，因此需克服既得利益者的阻礙。

　　換言之，他的理論解釋了，「為何14至17世紀數百年間，重要創新（例如印刷機、牛頓三大定律）並未帶來顯著增長」、「為何工業革命出現在英國」。以英國為例，熟練工匠（設計理念轉化為實際商品）、議會制度（利益團體達成妥協）等，正是工業革命後經濟突飛猛進的原因。

*市場集中度過高過低均損創新*

　　至於阿吉翁和霍伊特的貢獻，在於為「創造性破壞」構建宏觀經濟模型，揭示了公司、職位不斷消失和被取代的創造性破壞的過程，正正是導致持續增長的核心。模型並展示了，生產、研發、金融市場、家庭儲蓄之間存在相互關聯，市場競爭程度和創新激勵之間存在複雜關係。

　　值得一提的是，他們的理論顯示，當市場集中度過高或過低，都不利於創新；只有當市場集中度適度，才能激勵企業通過創新以擺脫對手，同時確保足夠利潤再投入研發，以實現創新最大化。例如，擁有3至5家主要參與者的行業（如半導體），通常比壟斷或碎片化市場創新更快。

　　以此反觀中國的「反內捲」，就是要避免過度分散的行業無序競爭，無數小企業以捲價格換取市場份額，最終拖累利潤率和創新。正如經濟學獎委員會所言，經濟增長並非理所當然，惟有維護「創造性破壞」背後的機制，才不會再次陷入停滯。

