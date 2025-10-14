《新股上市》文遠知行港股上市申請獲中證監備案，擬發行不超1.02億股

中國證監會國際合作司今日發布關於WeRide Inc（文遠知行公司）境外發行上市備案通知書，公司擬發行不超過102, 428, 200股境外上市普通股並在香港聯合交易所上市。



總部位於廣州的文遠知行去年10月正式在美國納斯達克證券交易所掛牌上市，成為全球通用自動駕駛公司第一股，也是全球Robotaxi第一股。今年6月，有內媒引述消息指，文遠知行已秘密提交香港上市申請。

《經濟通通訊社14日專訊》