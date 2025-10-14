《滬／深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，昨日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|紫金礦業
|(601899)
|2946.14
|寒武紀
|(688256)
|2587.63
|藥明康德
|(603259)
|2499.89
|工業富聯
|(601138)
|2059.46
|貴州茅台
|(600519)
|1980.27
|海光信息
|(688041)
|1898.32
|瀾起科技
|(688008)
|1497.41
|兆易創新
|(603986)
|1397.94
|賽力斯
|(601127)
|1345.01
|中微公司
|(688012)
|1288.97
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寧德時代
|(300750)
|4894.22
|立訊精密
|(002475)
|3290.64
|中際旭創
|(300308)
|3105.81
|陽光電源
|(300274)
|2598.92
|新易盛
|(300502)
|2415.88
|比亞迪
|(002594)
|2092.02
|勝宏科技
|(300476)
|2031.03
|匯川技術
|(300124)
|1881.25
|中興通訊
|(000063)
|1827.97
|北方華創
|(002371)
|1609.10
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社14日專訊》
【你點睇？】中美貿易戰突然全面升級，分析指雙方已留轉圜空間，你是否認同？► 立即投票