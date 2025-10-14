  • 會員
AH股新聞

14/10/2025 07:52

《滬／深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，昨日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
 

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
紫金礦業(601899)2946.14
寒武紀(688256)2587.63
藥明康德(603259)2499.89
工業富聯(601138)2059.46
貴州茅台(600519)1980.27
海光信息(688041)1898.32
瀾起科技(688008)1497.41
兆易創新(603986)1397.94
賽力斯(601127)1345.01
中微公司(688012)1288.97
 
「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
寧德時代(300750)4894.22
立訊精密(002475)3290.64
中際旭創(300308)3105.81
陽光電源(300274)2598.92
新易盛(300502)2415.88
比亞迪(002594)2092.02
勝宏科技(300476)2031.03
匯川技術(300124)1881.25
中興通訊(000063)1827.97
北方華創(002371)1609.10

（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社14日專訊》

