《駐京專電》李強主持經濟座談會：持續用力擴內需，提效實施逆周期調節

國務院總理李強14日下午主持召開經濟形勢專家和企業家座談會，聽取對當前經濟形勢和下一步經濟工作的意見建議。李強強調，要持續用力擴大內需、做強國內大循環，要加力提效實施逆周期調節，總量政策持續發力，用足用好政策資源，以改革辦法打通堵點卡點，增強發展動能。



*支持穩外貿穩外資，綜合治理無序競爭*



李強稱，要統籌用好各類促消費舉措，著力擴大有效投資，進一步激發市場活力，增加優質供給，不斷形成擴內需的新增長點。要多措並舉營造一流產業生態，綜合治理行業無序、非理性競爭，促進上下游、大中小企業深化合作，加快科技成果轉化，發展創業投資基金，著力構建創新生態圈。大力支持穩外貿穩外資，積極開拓多元化市場，完善海外綜合服務體系，推動實施一批標誌性外資項目。



座談會上，徐奇淵、陳斌開、楊赫、張瑜、李洪鳳、江鑫、周宇翔、 名創優品(09896)創始人葉國富等先後發言。大家認為，今年以來，經濟運行展現出強大韌性和活力，有不少新的亮點。雖然仍面臨一些困難，但有利因素在不斷積累。



*對當前經濟形勢，要以更寬的視野準確把握*



在認真聽取專家和企業家發言後，李強表示，對當前經濟形勢，要以更寬的視野準確把握，特別是從五年規劃的實施來看經濟發展的長期趨勢，從人流、物流、信息流、資金流的支撐來看經營主體的活力，從國際局勢的變化來看經濟的韌性，進一步堅定信心、直面問題，堅定不移辦好自己的事，努力完成全年經濟社會發展目標任務。



李強希望廣大企業家秉持長期主義，持續開拓創新，為中國高質量發展多作貢獻。希望專家學者發揮專業優勢，為做好經濟工作和推動「十五五」發展積極建言獻策。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明15日北京專電》