《滬／深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|工業富聯
|(601138)
|2475.97
|中微公司
|(688012)
|2354.65
|紫金礦業
|(601899)
|2279.03
|招商銀行
|(600036)
|2052.68
|北方稀土
|(600111)
|2006.14
|兆易創新
|(603986)
|1665.97
|寒武紀
|(688256)
|1642.50
|貴州茅台
|(600519)
|1623.98
|海光信息
|(688041)
|1512.57
|華泰證券
|(601688)
|1398.66
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寧德時代
|(300750)
|4887.93
|立訊精密
|(002475)
|3341.54
|中際旭創
|(300308)
|3180.06
|勝宏科技
|(300476)
|2394.83
|陽光電源
|(300274)
|2207.99
|北方華創
|(002371)
|1800.23
|中興通訊
|(000063)
|1492.92
|新易盛
|(300502)
|1485.17
|長盈精密
|(300115)
|1290.01
|三花智控
|(002050)
|1261.20
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社15日專訊》
