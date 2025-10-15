  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

15/10/2025 10:20

《投資觀點》新加坡銀行：內地與香港股市中期前景正面，惟料中美關係持續緊張

解讀
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

核心摘要：
新加坡銀行預測2025年10月及12月各降息25基點，2026年5月前暫停，APEC峰會前市場波動高企，中期看好中港股市及離岸中國股，重申槓鈴策略配置高息股與AI等增長股。

事實要點：
▷ 聯儲局2025年10月及12月各降息25基點（2026年5月前暫停）
▷ 槓鈴策略含高息股（緩衝波動）及AI/政策受惠股（聚焦增長）
▷ 香港上市互聯網及平台企業為中國AI風向標（優於美國同業）
▷ APEC峰會前（2025年10月底）市場波動性或持續高企
▷ 中美緊張主因含TikTok禁令、美對華投資限制及VIE結構議題

　　新加坡銀行中國股票策略師霍慧敏指，中美貿易緊張關係再度升溫出乎市場意料，此前市場普遍預期美國總統特朗普與中國國家主席習近平或會在即將舉行的亞太經合組織(APEC)峰會上會晤。

*APEC峰會前市場或續波動，重申槓鈴策略部署*

　　在2025年10月底APEC峰會舉行前夕，市場波動性或會持續高企。鑑於企業盈利趨向穩定、股本回報率改善，以及聯儲局的減息周期料將利好中國內地及香港股市，對中期前景維持正面看法，並繼續看好可受惠於聯儲局寬鬆周期的離岸中國股市。預測聯儲局將於今年10月及12月各減息25個基點，惟隨後可能於2026年暫停減息，直至主席鮑威爾任期於2026年5月屆滿為止。

　　新加坡銀行重申槓鈴策略部署：一方面配置優質高息股，以在漫長且反覆的貿易談判過程中緩衝市場波動；另一方面精選增長股，聚焦人工智能投資主題、政策受惠板塊，以及中期業績後前景向好的投資主題。當中，繼續看好互聯網及平台企業，這類公司乃中國AI發展的風向標。在市場波動加劇之際，遊戲、媒體及娛樂等個別垂直領域普遍展現更佳防守韌性。繼續偏好在香港上市的互聯網與平台公司，而非在美國上市的同業。儘管近期貿易爭端略有緩和，但考慮到美國TikTok禁令、美方潛在對華投資限制措施，以及可變利益實體(VIE)結構與美國預託證券(ADR)上市等議題，預期中美緊張關係仍將持續。
　
*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。
《環富通基金頻道15日專訊》

【助眠救星】加拿大銷售No.1 | 維柏健[快睡寶]限時2件75折。即上 healthsmart.com.hk (優惠期至23/10/2025)► 了解詳情

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

特朗普「和平方案」中有多個懸念待解

14/10/2025 14:24

大國博弈

中美博弈升級，談判鬥而不破

14/10/2025 12:27

關稅戰

比特幣 | 美政府停擺陰霾籠罩，比特幣獲大行唱好創新高，相...

06/10/2025 13:36

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處