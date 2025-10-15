  • 會員
15/10/2025 08:22

《神州頭條》報章頭版摘要：李強主持經濟形勢專家和企業家座談會

核心摘要：
國務院總理李強2025年10月14日下午主持經濟形勢座談會，聽取專家及企業家對當前經濟和下一步工作的建議；中國銀行業總資產達470萬億元，外匯儲備規模連續20年居全球第一。

事實要點：
▷ 中國銀行業總資產近470萬億元（2024年6月數據）
▷ 外匯儲備規模連續20年居世界第一
▷ 李強10月14日主持座談會，8名專家及企業家發言
▷ 商務部10月14日回應美301調查，宣布對美船舶收特別港務費
▷ 習近平10月13日出席全球婦女峰會並發表講話

　　內地主要財經報章頭版摘要如下：

《中國證券報》

深刻揭示新時代發展規律--習近平經濟思想引領新時代經濟工作述評之二
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
習近平總書記指出，發展必須是遵循經濟規律的科學發展。歷經風雲變幻，新時代的中國經濟何以生機盎然、前景光明？順應歷史潮流，中國共產黨人善於發現規律、揭示規律、運用規律，駕馭中國經濟航船撥雲見日、破浪前行。

李強主持召開經濟形勢專家和企業家座談會
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國務院總理李強10月14日下午主持召開經濟形勢專家和企業家座談會，聽取對當前經濟形勢和下一步經濟工作的意見建議。座談會上，徐奇淵、陳斌開、楊赫、張瑜、李洪鳳、江鑫、周宇翔、葉國富等先後發言。大家認為，雖然仍面臨一些困難，但有利因素在不斷積累。大家還就更好地實施宏觀政策、解決當前突出問題提出了意見建議。

宏利基金總經理丁聞聰：融合全球經驗與本土智慧，探索高質量發展新路徑
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
在中國公募基金行業邁向高質量發展新階段的關鍵時期，外資公募如何在中國市場交出一份融合全球化方法論和本土化組織能力的特色答卷？作為國內首批中外合資基金公司、國內首家合資轉外資全資控股的公募基金，宏利基金的發展路徑備受市場關注。


《上海證券報》

習近平出席全球婦女峰會開幕式並發表主旨講話
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
10月13日上午，國家主席習近平在北京國家會議中心出席全球婦女峰會開幕式並發表主旨講話。

李強主持召開經濟形勢專家和企業家座談會，進一步堅定信心、直面問題
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中共中央政治局常委、國務院總理李強10月14日下午主持召開經濟形勢專家和企業家座談會，聽取對當前經濟形勢和下一步經濟工作的意見建議。

穩健築基，活力躍動：數覽大國金融「十四五」答卷
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
五年櫛風沐雨，以穩健與活力為底色，中國金融業遞交出一份亮眼的「十四五」答卷。截至今年6月末，中國銀行業總資產近470萬億元，位居世界第一；股票、債券市場規模位居世界第二；外匯儲備規模連續20年位居世界第一；全球最大信貸市場和第二大保險市場地位更加穩固……「十四五」時期是中國金融業成果豐碩的五年，金融高質量發展基礎持續夯實、金融強國建設邁出堅實步伐。


《證券時報》

習近平會見加納總統馬哈馬
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
10月14日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂會見來華出席全球婦女峰會的加納總統馬哈馬。習近平指出，中方堅定支持加納走符合自身國情的現代化道路，願同加方推動各領域合作提質升級，為共築新時代全天候中非命運共同體作出更大貢獻。

從新凱來「意想不到的驚喜」亮相說開來
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
10月14日，在深圳會展中心，新凱來的展位還在緊鑼密鼓搭建，展台上「芯世界，新選擇，新凱來」的標語格外醒目。在資本市場，新凱來同樣關注度極高，相關概念股持續受追捧。為何新凱來此次亮相能引發如此高的關注？因為這是中國半導體設備從「被動替代」向「主動出擊」邁出的關鍵一步，行業發展正進入「加速時刻」。

商務部回應美對華造船等行業301調查限制措施落地
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
10月14日，商務部新聞發言人就美國依據所謂301調查結果，正式對中國海事、物流和造船領域實施港口費等限制措施一事作出回應。發言人指出，美方措施構成對中國航運、造船等產業的歧視性做法，嚴重損害中國相關產業利益。中方對此強烈不滿，堅決反對，已於10月10日宣布對涉及美國旗、美國造、美國公司擁有、參股或經營等美國元素的船舶收取特別港務費。

