《鍾之日記》恒指終於反彈，A場返三千九

10月15日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



中美博奕持續，市場逐漸消化消息，港股連跌7個交易日累挫1845點後，今早高開273點，科技股集體反彈，恒指升幅一度擴大至541點，可惜未能重上二萬六。恒生指數全日收報25910，升469點或1.8%，主板成交逾3158億元。



*A股止三連跌，成交縮近兩成*



內地9月CPI同比連續第二個月下跌，但環比正值0.1%；PPI同比降幅收窄至七個月最小，主要得益於「反內捲」帶動相關行業價格同比降幅收窄。分析認為通縮輕微漸緩解，而當前物價水平穩中偏弱，為貨幣及財政政策持續加力促消費提供了充分空間。滬綜指全天收漲1.22%止三連跌，收報3912.21點，重回3900點上方；深成指也升1.73%，創業板指彈2.36%。



惟中美貿易關係仍脆弱，投資者表現觀望，成交大幅萎縮，滬深兩市全天成交2.07萬億元人民幣，較上一個交易日縮量近兩成。



盤面上，醫藥板塊全天走強，昂利康(深:002940)、聯環藥業(滬:600513)等多股漲停。輝瑞首席執行官艾伯樂周二(14日)表示，美國製藥業需要與中國製藥業合作，在過去十年中，中國製藥業的快速發展使其在全球藥物開發中的份額躍升至30%。他在美中關係全國委員會晚宴上說：「在生物製藥領域，中國驚人的速度、成本和規模引發了全球競爭格局的轉變。」



*雙11今晚開啟，阿里京東等反彈*



阿里巴巴(09988)旗下電商平台淘寶天貓雙11將於今日晚8時正式開啟。作為一年一度優惠力度最大的購物節，今年雙11活動時間更是長達37天（直至11月20日）。



據悉，今年淘寶天貓雙11繼續放棄「滿減湊單」玩法，而是在官方立減85折基礎上，再疊加9折消費券、行業品類券及購物金等。至於淘寶香港站則宣布，無限期延長「1件包郵」安排，並擴大免運費商品範圍，由原先覆蓋約三分之一輕小件商品，雙11活動起擴大至絕大部分輕小件商品，涉及10億級品類。



京東(09618)更提前於上周四（10月9日）啟動雙11購物節，管理層表示，首日活躍用戶按年增近48%，至今家電、手機等電子產品訂單量按年升逾七成。



10月13日，小米(01810)亦宣布啟動2025年雙11大促，將促銷讓利20億元(人民幣．下同)，多款大家電最高優惠4000元。手機產品方面，多款熱賣機型將在期間進行讓利：大折疊螢幕手機小米MIX Fold 4直降1000元；小米15 Ultra直降500元；REDMI K80全版本直降100元，起售價1999元。



內地學者認為，今年雙11無縫銜接「金九銀十」及國慶中秋假期，一方面有助延續消費熱度，從旅遊服務消費過渡到實物消費，另一方面有助於平台和商家更從容地安排發貨、促銷定價與活動策劃，減輕營銷壓力，同時緩解用戶的購物焦慮，提升整體體驗。



電商科技股股價造好，阿里今日漲約3.9%，京東及快手(01024)升超2%，小米揚1.8%，美團(03690)社升1.6%。



*庫克訪華蘋概股上揚，三大運營商上線eSIM手機業務*



蘋果公司首席執行官庫克今日訪京，與工業和信息化部部長李樂成會面，交流蘋果公司在華業務發展議題。庫克表示，將繼續加大在華投資，實現互利共贏發展。據《財經》引述接近蘋果人士的話稱，庫克此行主要聚焦兩個問題，一是推動eSIM卡盡快開放落地，二是加快蘋果AI在中國獲批許可的進度。



與此同時，《彭博》報道指出，蘋果準備擴大在越南的製造業務，以進軍智能家居產品市場，繼續降低對中國製造的依賴。知情人士稱，蘋果計劃明年推出系列智能家居新設備，包括與比亞迪(01211)合作的家居中控設備及未來的機器人項目，比亞迪將負責最終組裝、測試和包裝。此外，蘋果擬在越南擴大iPad的生產。



蘋概股今日集體造好，比亞迪電子(00285)、高偉電子(01415)、瑞聲科技(02018)升超1%，舜宇光學科技(02382)揚逾3%。受消息提振，比亞迪亦升超3%。



隨著iPhone Air國行版確認發售日期，三大運營商正式獲得工信部eSIM手機商用試驗批復許可，並在全國上線eSIM手機辦理業務。中國移動(00941)表示，eSIM手機業務僅面向國行eSIM手機開放服務，將開展eSIM芯片與操作系統的國產化技術攻關，研究開發功能更強、更加安全的eSIM終端和芯片，帶動國產eSIM產業的發展 。



三大運營商股價受惠，中國移動微升約0.2%，中國聯通(00762)及中國電信(00728)升1%。



