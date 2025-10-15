  • 會員
AH股新聞

15/10/2025 10:44

《Ａ股焦點》邁瑞醫療微升，籌劃赴港上市

　　醫療設備製造商--邁瑞醫療(深:300760)昨晚公告，公司於當日召開董事會會議，審議通過了《關於公司發行H股股票並在香港聯合交易所有限公司上市的議案》《關於公司發行H股股票並在香港聯合交易所有限公司上市方案的議案》等相關議案。

　　邁瑞醫療表示，為滿足公司業務發展需要，深入推進國際化戰略，打造國際化資本運作平台，進一步提升公司資本實力，經公司充分研究論證，公司擬發行境外上市外資股（H股）股票並在香港聯交所主板掛牌上市。公司將充分考慮現有股東的利益和境內外資本市場的情況，在股東會決議有效期內選擇適當的時機和發行窗口完成本次發行並上市。

　　邁瑞醫療現微升0.18%，報231.1元人民幣。

　　據《彭博》9月引述消息人士指，邁瑞醫療到港二次上市，預計此次上市可能籌集至少10億美元，並由華泰證券和摩根大通籌備股票發行事宜，後期可能會有更多銀行參與上市工作。

　　資料顯示，邁瑞醫療成立於1991年，總部位於深圳，主要從事醫療器械的研發、製造、營銷及服務，主要產品覆蓋三大業務領域，包括體外診斷、生命信息與支持以及醫學影像。去年公司發布上市的啟元重症大模型，今年已經開始在國內實現批量裝機。
《經濟通通訊社15日專訊》

