大國博弈
15/10/2025 09:02

【關稅戰】中國限制稀土出口，貝森特：想把所有國家拉下水

　　美國財長貝森特接受英國《金融時報》專訪時表示，陷入困境的中國「想把所有其他國家也拉下水」。貝森特指控中國對稀土及關鍵礦產祭出全面出口管制，衝擊全球供應鏈。「如果他們想拖累全球經濟，受害最深的還是他們自己。」貝森特說。

　　貝森特進一步指出，中國正處於經濟衰退或蕭條，企圖以出口來脫困。問題是，「他們反而惡化了自身在國際上的聲譽。」

　　中國本月9日宣布稀土與關鍵礦物供應的廣泛管制措施，美國總統特朗普隨即威脅從11月1日起對中國進口商品加徵100%關稅，最新又指會考慮禁止中國食用油進口。

*歐盟官員呼籲作出「強硬回應」*

　　就中國擴大稀土等出口限制，歐盟官員呼籲對中國採取強硬措施，他們擔心關鍵供應鏈可能遭受重大干擾。丹麥外相拉斯穆森指中美貿易衝突加劇是壞消息，會削弱全球貿易，亦會波及歐洲。「我們應該作出強硬回應，」拉斯穆森表示，「我們是世界上最大的貿易集團…我們需要展示這些實力。」

　　同時，歐盟貿易專員謝夫喬維奇表示，正與七國集團夥伴協調，研究應對措施。他指，這類限制已迫使部分歐盟企業停產，造成實質的經濟傷害，這並非攸關安全或防擴散問題，而是直接針對民用產業。　

　　在丹麥出席歐盟貿易部長會議的謝夫喬維奇表示，已同美國商務部長盧特尼克討論，雙方都認為七國集團最好盡快舉行視像會議，他亦計劃下星期同中方官員進行視像會議。
《經濟通通訊社15日專訊》

