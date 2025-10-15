【數據解讀】分析：內地物價穩中偏弱，為四季度政策加力預留空間

受食品和能源價格下降以及翹尾因素影響，中國9月CPI同比連續第二個月下跌；PPI同比降幅則收窄至七個月最小，主要是去年同期基數走低的影響，也有「反內捲」帶動相關行業價格同比降幅收窄的因素。當月扣除食品和能源的核心CPI同比漲幅則為19個月來首次回到1%。



《路透》引述分析人士指出，在弱需求背景下，價格修復整體偏慢，物價穩中偏弱為四季度貨幣、財政政策持續加力促消費、有力對沖外部波動提供了充分空間。



*ING宋林：CPI明年有望回到正增長區間*



ING大中華區首席經濟學家宋林表示，CPI同比降幅略有收窄，主因食品價格繼續下滑，這部分是基數效應的影響。非食品價格同比上漲0.7%，為連續第四個月上漲，但環比還是降了0.1%。如果非食品價格的回升能夠持續，將有助於中國擺脫通縮壓力，但環比下降表明目前這一趨勢仍不確定。



由於食品價格具有周期性，當這一拖累消退後，CPI有望回到正增長區間，可能在年底前、但更可能是在明年。



考慮到三季度經濟動能放緩，9月通縮延續意味著貨幣政策寬鬆仍有可能。人行10月料保持觀望，預留政策空間以便在中美談判進展不順之時支撐市場。11月依然是值得關注的潛在寬鬆窗口。



*東方金誠：反內捲對商品價格拉動效應減弱*



東方金誠研究發展部執行總監馮琳認為，9月CPI環比季節性上升，同比降幅略有收窄，主要是受促消費政策持續效應顯現，當月家電、手機價格同比漲幅擴大帶動，近期國際金價大幅上漲也有一定拉動作用。



9月PPI環比延續持平，背後是儘管國際原油價格企穩、銅價上揚，但國內需求仍不足，且反內捲對商品價格拉動效應減弱，國內主導商品價格整體表現偏弱。同時，受國際貿易環境不確定性影響，部分出口佔比較大的行業價格也繼續承壓。9月PPI同比降幅大幅收窄，主要原因是上年同期基數走低。



整體上，當前國內物價水平穩中偏弱，這也為四季度貨幣、財政政策持續加力促消費、有力對沖外部波動提供了充分空間。



另外，保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威分析，內需持續疲軟，通縮壓力持續。核心CPI同比漲幅達到1%，是個積極訊號；但貿易衝突重燃，經濟增長前景仍有高度不確定性，不利於需求復甦。當前斷言通縮壓力減弱還為時尚早。

