  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯
AH股新聞

15/10/2025 14:45

【關稅戰】美媒：中國找到美國弱點，對美貿易談判態度強硬

　　中國本月9日宣布多項有關稀土等出口管制措施，美國隨即反擊威脅加關稅，中美貿易戰似乎重啟。《華爾街日報》表示，中國在貿易談判上採取強硬態度，是因為中國相信不斷升級的貿易戰將影響美國股市，會迫使美國總統特朗普願意談判。

　　《華爾街日報》15日報道稱，在與美國的貿易談判僵局中，中國認為已經找到美國的致命弱點，就是特朗普對股市的執著。特朗普常以股市作為他管理經濟能力的晴雨表，他將股市創新高歸功於政府的放鬆管制和減稅等政策。相反，當股市波動時，尤其是受到他激進的貿易政策影響，他往往會選擇撤回或改變他的策略。

*美大使尋求安排貝森特與何立峰通話*

　　接近北京決策層的人士透露，中國國家主席習近平認為，美國的經濟無法承受與中國長期處於貿易衝突，因為不斷升級的貿易戰將重創市場。中國有信心特朗普最終會屈服並讓步，是源於今年5月中美達成的貿易休戰協議。當時特朗普曾揚言對中國產品徵收超過100%關稅，但中國利用限制稀土出口迫使其讓步。

　　知情人士並表示，美國駐中國大使龐德偉一直在努力安排美國財政部長貝森特與中國國務院副總理何立峰通話。

　　目前外界的注意力轉向中美元首本月底在韓國出席APEC會議期間的會面。
《經濟通通訊社15日專訊》

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

上一篇新聞︰15/10/2025 14:47  《中國要聞》境內足金飾品價格突破１２３５元╱克，半月內漲超…

其他
More

15/10/2025 15:07  《Ｂ股行情》上證Ｂ股指數收升１﹒３％，深證Ｂ收升０﹒９％

15/10/2025 15:06  庫克稱將加大蘋果在華投資；傳夥比亞迪在越南生產智能家居新設備

15/10/2025 14:47  《Ａ股焦點》廣生堂飆１７％，與片仔癀成立廣生合癀醫藥公司

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

特朗普「和平方案」中有多個懸念待解

14/10/2025 14:24

大國博弈

中美博弈升級，談判鬥而不破

14/10/2025 12:27

關稅戰

比特幣 | 美政府停擺陰霾籠罩，比特幣獲大行唱好創新高，相...

06/10/2025 13:36

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處