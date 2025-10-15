【關稅戰】美媒：中國找到美國弱點，對美貿易談判態度強硬

中國本月9日宣布多項有關稀土等出口管制措施，美國隨即反擊威脅加關稅，中美貿易戰似乎重啟。《華爾街日報》表示，中國在貿易談判上採取強硬態度，是因為中國相信不斷升級的貿易戰將影響美國股市，會迫使美國總統特朗普願意談判。



《華爾街日報》15日報道稱，在與美國的貿易談判僵局中，中國認為已經找到美國的致命弱點，就是特朗普對股市的執著。特朗普常以股市作為他管理經濟能力的晴雨表，他將股市創新高歸功於政府的放鬆管制和減稅等政策。相反，當股市波動時，尤其是受到他激進的貿易政策影響，他往往會選擇撤回或改變他的策略。



*美大使尋求安排貝森特與何立峰通話*



接近北京決策層的人士透露，中國國家主席習近平認為，美國的經濟無法承受與中國長期處於貿易衝突，因為不斷升級的貿易戰將重創市場。中國有信心特朗普最終會屈服並讓步，是源於今年5月中美達成的貿易休戰協議。當時特朗普曾揚言對中國產品徵收超過100%關稅，但中國利用限制稀土出口迫使其讓步。



知情人士並表示，美國駐中國大使龐德偉一直在努力安排美國財政部長貝森特與中國國務院副總理何立峰通話。



目前外界的注意力轉向中美元首本月底在韓國出席APEC會議期間的會面。

《經濟通通訊社15日專訊》