《中國房產》杭州濱江區一宅地溢價近20%成交

杭州今日出讓一宗濱江區浦沿單元宅地，總用地面積19968平方米，規劃建築面積49920平方米，容積率2.5，起始價10.54億元(人民幣．下同)，起始樓面價21111元/平方米。經過22輪競價，最終杭州毓軒置業有限公司(大家房產)以總價12.64億元斬獲地塊，成交樓面價25317元/平方米，溢價率19.93%。

《經濟通通訊社15日專訊》