AH股新聞

15/10/2025 11:51

《神州金融》保險業已支付黃淮等受災地區秋糧各類損失賠款14億元

　　據中國保險行業協會消息，針對近期黃淮等地連陰雨天氣給秋糧造成的損害，保險機構已按照「應賠盡賠、能賠快賠、合理預賠」原則，開通秋糧理賠服務綠色通道。截至10月13日，保險業已支付秋糧各類損失賠款14.1億元人民幣，投入4600多萬元人民幣搶險救災資金。
《經濟通通訊社15日專訊》

