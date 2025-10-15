  • 會員
山今養生智慧
AH股新聞

15/10/2025 16:25

【關稅戰】歐盟官員呼籲對華採更強硬措施，外交部：願就稀土加強出口管制對話

　　中國對稀土實施新出口限制後，歐盟官員呼籲對中方採取更強硬措施，中國外交部發言人林劍今日在例行記者會回應，中方的主管部門已經就稀土的出口管制政策闡明了立場。中國依法對相關物項實施出口管制，目的是更好地維護世界和平與地區穩定，履行防擴散等國際義務，這也符合國際慣例。他還稱，「我們願同各國加強出口管制的對話交流，維護全球產供鏈安全穩定」。
《經濟通通訊社15日專訊》

