AH股新聞

15/10/2025 09:27

《Ａ股行情》滬綜指高開0.06%，特朗普再發貿易威脅

解讀
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

核心摘要：
2025年10月15日，滬綜指高開0.06%至3867.54點，美國總統特朗普威脅終止與中國廢棄食用油等貿易，以報復中方拒購美國大豆，美國2024年自華進口廢棄食用油創歷史新高。

事實要點：
▷ 特朗普稱考慮終止與中國廢棄食用油等貿易（報復拒購大豆）
▷ 美國2024年自華進口廢棄食用油創歷史新高（美農業部數據）
▷ 滬綜指15日高開0.06%報3867.54點（深成指+0.19%、創業板指+0.29%）
▷ 人行15日淨投放435億元（7天期逆回購，另6000億元6個月期操作）
▷ 歐盟計劃對中國投資施壓（涉技術轉讓要求）

　　中美貿易摩擦仍是股市焦點。有別於前日的緩和語氣，美國總統特朗普再發新威脅，稱考慮終止與中國的廢棄食用油等貿易，以報復北京拒購美國大豆。全球兩大經濟體之間的緊張局勢加劇，滬深股市今早輕微高開，滬指高開0.06%，報3867.54點，深成指高開0.19%，創業板指高開0.29%，盤初培育鑽石、電池股造好。

　　特朗普周二（14日）下午表示，北京拒絕購買美國的大豆，這是「一種經濟上的敵對行為」，是北京故意「給我們的豆農製造困難」。「我們正考慮終止與中國在食用油以及其它貿易領域的業務往來作為報復。舉例來說，我們可以輕鬆自行生產食用油，我們沒必要從中國買。」特朗普在其社交媒體上發文稱。根據美國農業部，2024年從中國進口的廢棄食用油創下歷史新高。

　　中美爭端影響全球經濟，中國稀土出口新規引發歐盟憂慮，歐盟官員呼籲作出「強硬回應」，歐盟還計劃對中國投資施壓，考慮強制中國企業向歐洲公司轉讓技術。

　　另外，國務院總理李強昨主持召開經濟形勢專家和企業家座談會，強調做好下一步經濟工作，要加力提效實施逆周期調節，總量政策持續發力；要持續用力擴大內需、做強國內大循環，統籌用好各類促消費舉措，著力擴大有效投資。

　　人民銀行今日進行435億元（人民幣．下同）7天期逆回購，公開市場沒有逆回購到期，即今日淨投放435億元。此外，人行今日還將開展6000億元買斷式逆回購操作，期限六個月。
《經濟通通訊社15日專訊》

