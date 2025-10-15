  • 會員
15/10/2025 11:36

《Ａ股行情》滬綜指半日收升0.1%，醫藥、消費股升幅靠前

　　A股三大指數早盤窄幅波動，滬指半日升0.1%，報3869.25點，深成指平收，創業板指揚0.22%。滬深兩市半天成交12700億元（人民幣．下同），較上個交易日大幅縮量3985億元或24%。

　　受食品和能源價格下降以及翹尾因素影響，中國9月CPI同比連續第二個月下跌；PPI同比降幅則收窄至七個月最小，主要得益於反內捲帶動相關行業價格同比降幅收窄。當月扣除食品和能源的核心CPI同比漲幅則為19個月來首次回到1%。

　　消費板塊反覆活躍，零售、化妝品漲幅靠前，上海家化(滬:600315)及國光連鎖(滬:605188)升停。創新藥集體爆發，廣生堂(深:300436)、昂利康(深:002940)等多股漲停。

　　稀土永磁概念半日跌逾1%，北方稀土(滬:600111)、銀河磁體(深:300127)均跌超5%。中國宣布擴大稀土出口管制措施，美國財長貝森特批中方衝擊全球供應鏈。歐盟也稱正尋求與美國及其他七國集團（G7）夥伴協調行動，以應對中國稀土管控。
《經濟通通訊社15日專訊》

