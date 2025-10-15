《Ａ股行情》滬綜指收漲1.22%返三千九，成交萎縮近兩成

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

內地9月CPI同比連續第二個月下跌，但環比正值0.1%；PPI同比降幅收窄至七個月最小，主要得益於「反內捲」帶動相關行業價格同比降幅收窄。分析認為通縮輕微漸緩解，而當前物價水平穩中偏弱，為貨幣及財政政策持續加力促消費提供了充分空間。滬綜指全天收漲1.22%止三連跌，收報3912.21點，重回3900點上方；深成指也升1.73%，創業板指彈2.36%。



惟中美貿易關係仍脆弱，投資者表現觀望，成交大幅萎縮，滬深兩市全天成交2.07萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日縮量5033億元或19.5%，為9月10日以來近40個交易日低。



盤面上，醫藥板塊全天走強，昂利康(深:002940)、聯環藥業(滬:600513)等多股漲停。輝瑞首席執行官艾伯樂周二（14日）表示，美國製藥業需要與中國製藥業合作，在過去十年中，中國製藥業的快速發展使其在全球藥物開發中的份額躍升至30%。他在美中關係全國委員會晚宴上說：「在生物製藥領域，中國驚人的速度、成本和規模引發了全球競爭格局的轉變。」中國目前擁有約1200種新型候選藥物，而10年前只有約60種。



下跌方面，港口航運股集體下調，南京港(深:002040)跌逾7%。貿易戰延燒至航運業，美國14日起對中國船舶徵收港口費，中國對等反制，同日起對靠泊中國港口的美國船舶收取特別港務費。



表列滬深股市主要指數 收市（點） 升/跌(%) 成交金額（億元人民幣） 滬深300 4606.29 +1.48 上證指數 3912.21 +1.22 9615.52 深證成指 13118.75 +1.73 11113.10 創業板指 3025.87 +2.36 科創50 1430.00 +1.40 B股指數 263.97 +1.26 1.52 深證B指 1358.41 +0.87 1.16

《經濟通通訊社15日專訊》