照顧者 情緒健康
AH股新聞

15/10/2025 15:07

《Ａ股行情》滬綜指收漲1.22%返三千九，成交萎縮近兩成

核心摘要：
2025年10月15日，滬綜指收漲1.22%報3912.21點，重返3900點上方，兩市成交額2.07萬億元人民幣，較前日縮量19.5%，創近40個交易日新低，醫藥股領漲，中美互徵船舶港口費生效。

事實要點：
▷ 滬深兩市成交額2.07萬億元（較前日縮19.5%）
▷ 滬綜指收3912.21點（+1.22%），深成指升1.73%
▷ 中國現有1200種新型候選藥物（10年前僅60種）
▷ 中美14日起互徵船舶港口費（中國對等反制）
▷ 醫藥板塊昂利康、聯環藥業等漲停

　　內地9月CPI同比連續第二個月下跌，但環比正值0.1%；PPI同比降幅收窄至七個月最小，主要得益於「反內捲」帶動相關行業價格同比降幅收窄。分析認為通縮輕微漸緩解，而當前物價水平穩中偏弱，為貨幣及財政政策持續加力促消費提供了充分空間。滬綜指全天收漲1.22%止三連跌，收報3912.21點，重回3900點上方；深成指也升1.73%，創業板指彈2.36%。

　　惟中美貿易關係仍脆弱，投資者表現觀望，成交大幅萎縮，滬深兩市全天成交2.07萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日縮量5033億元或19.5%，為9月10日以來近40個交易日低。

　　盤面上，醫藥板塊全天走強，昂利康(深:002940)、聯環藥業(滬:600513)等多股漲停。輝瑞首席執行官艾伯樂周二（14日）表示，美國製藥業需要與中國製藥業合作，在過去十年中，中國製藥業的快速發展使其在全球藥物開發中的份額躍升至30%。他在美中關係全國委員會晚宴上說：「在生物製藥領域，中國驚人的速度、成本和規模引發了全球競爭格局的轉變。」中國目前擁有約1200種新型候選藥物，而10年前只有約60種。

　　下跌方面，港口航運股集體下調，南京港(深:002040)跌逾7%。貿易戰延燒至航運業，美國14日起對中國船舶徵收港口費，中國對等反制，同日起對靠泊中國港口的美國船舶收取特別港務費。
 

表列滬深股市主要指數
 收市（點）升/跌(%)成交金額（億元人民幣）
滬深3004606.29+1.48　
上證指數3912.21+1.229615.52
深證成指13118.75+1.7311113.10
創業板指3025.87+2.36　
科創501430.00+1.40　
B股指數263.97+1.261.52
深證B指1358.41+0.871.16

《經濟通通訊社15日專訊》

【說說心理話】疫情封關期間，獨自陪絕症丈夫赴日求醫，24/7貼身照顧，如何處理壓力及情緒？► 即睇

