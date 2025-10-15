  • 會員
AH股新聞

15/10/2025 09:34

【人行操作】人行435億逆回購利率持平，淨投放435億

　　人民銀行公布，今日進行435億元(人民幣．下同)7天期逆回購，中標利率持平1.4%。
　
　　公開市場今日沒有逆回購到期，即今日淨投放435億元。

　　此外，人行今日還將開展6000億元買斷式逆回購操作，期限六個月（182天）。至此本月買斷式逆回購操作規模合計為17000億元，較到期量增量4000億元。
《經濟通通訊社15日專訊》

