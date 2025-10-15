  • 會員
etnet專輯
15/10/2025 10:11

《Ａ股焦點》聞泰科技再挫4%，子公司安世半導體面臨中美出口雙重限制

　　中國半導體製造商聞泰科技(滬:600745)在連續兩個跌停後今早低開8.4%，創7月17日以來新低，現跌幅收窄至3.8%，報36.21元人民幣。

　　聞泰科技子公司安世半導體(Nexperia)的控制權遭荷蘭政府凍結1年。聞泰科技日前批評荷蘭政府以「莫須有的國家安全」為由凍結安世全球運營，強調堅決反對將商業問題政治化，且絕不會屈服於外部政治壓力。

　　安世則在周二發聲明證實，公司正面臨美國和中國政府的出口限制，目前正與兩國政府進行談判，尋求相關救濟與合規解方，目標是在遵循各方監管要求的前提下，維持全球供應的可預期性與客戶服務不中斷，並降低對研發與產能投放的衝擊。

　　安世稱，中國商務部本月稍早發布出口管制通知，禁止安世中國(Nexperia China)及其分包商出口部分零組件。安世同時證實，由於其為聞泰科技子公司，因此受到美國「實體清單」(Entity List)新規影響。

　　聞泰科技在2024年被美國商務部列入「實體清單」，不過當時作為其全資子公司的安世半導體未被列入。美國政府今年9月底宣布新的出口管制措施--任何公司若至少50%股權被美國「實體清單」上的實體持有，即使兩者名稱不同，也會受到相同的出口限制。新規生效後，美國企業將無法向安世提供受管制的技術。
《經濟通通訊社15日專訊》

