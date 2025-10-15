  • 會員
AH股新聞

15/10/2025 10:28

【數據解讀】9月食品價格同比降幅20個月最大，統計局：CPI下降主因

解讀
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

核心摘要：
國家統計局2025年9月CPI同比下降0.3%，食品價格同比降4.4%創20個月最大降幅，主因翹尾影響下降0.8個百分點，金飾品價格漲42.1%。

事實要點：
▷ 食品價格同比下降4.4%（20個月最大降幅）
▷ 金飾品及鉑金飾品價格同比漲42.1%和33.6%
▷ 核心CPI同比上漲1.0%（19個月最高）
▷ 豬肉、鮮菜、雞蛋價格分別降17%、13.7%、13.5%
▷ 翹尾影響CPI同比下降0.8個百分點

　　國家統計局公布，9月居民消費價格指數(CPI)同比下降0.3%，降幅大於市場預期的0.2%，但較8月的0.4%收窄；環比則由持平轉為上漲0.1%。其中，食品價格同比下降4.4%，創20個月最大降幅；非食品價格上漲0.7%，漲幅創14個月高點。扣除食品和能源價格的核心CPI同比上漲1.0%，為19個月最大漲幅。

　　國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀數據指，CPI同比下降，主要是翹尾影響所致。本月CPI下降0.3%的同比變動中，翹尾影響約為下降0.8個百分點，今年價格變動的新影響約為0.5個百分點。其中，食品價格下降4.4%，降幅比上月擴大0.1個百分點，影響CPI同比下降約0.83個百分點，是影響CPI同比下降的主要因素。食品中，豬肉、鮮菜、雞蛋和鮮果價格分別下降17%、13.7%、13.5%和4.2%，合計影響CPI同比下降約0.78個百分點。能源價格下降2.7%，影響CPI同比下降約0.2個百分點。

*金飾品和鉑金飾品價格分別上漲42.1%和33.6%*

　　核心CPI同比上漲1.0%，漲幅連續第五個月擴大，為近19個月以來漲幅首次回到1%。其中，扣除能源的工業消費品價格上漲1.8%，漲幅連續第五個月擴大。工業消費品中，金飾品和鉑金飾品價格分別上漲42.1%和33.6%。

　　環比方面，CPI有所回升。其中，食品價格環比上漲0.7%，漲幅比上月擴大0.2個百分點，影響CPI環比上漲約0.13個百分點。
 
《經濟通通訊社15日專訊》

【你點睇？】立法會選舉即將舉行，多名議員表態不競逐連任，你是否期待元老議員退位、年輕人接班的現象？► 立即投票

