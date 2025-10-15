【數據解讀】統計局：部分行業產能治理成效顯現，PPI降幅收窄

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

國家統計局公布，9月工業生產者出廠價格指數(PPI)同比下降2.3%，符合市場預期，降幅比上月收窄0.6個百分點，是七個月最小跌幅。PPI環比繼續持平，為連續兩個月持平。



國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀數據指，PPI同比降幅收窄，除受上年同期對比基數走低影響外，部分行業產能治理成效顯現，市場競爭秩序持續優化，價格同比降幅收窄。其中，煤炭加工、黑色金屬冶煉和壓延加工業、煤炭開採和洗選業、光伏設備及元器件製造、電池製造、非金屬礦物製品業價格降幅比上月分別收窄8.3個、3.4個、3.0個、2.4個、0.5個和0.4個百分點，上述6個行業對PPI同比的下拉影響比上月減少約0.34個百分點。



*產業結構升級、消費潛力釋放，帶動行業價格同比上漲*



另外，現代化產業體系加快構建，製造業高端化、智能化、綠色化發展向好，飛機製造價格同比上漲1.4%，電子專用材料製造價格上漲1.2%。提振消費等政策效應繼續顯現，工藝美術及禮儀用品製造價格上漲14.7%。



*供需結構改善，部分行業價格環比企穩*



環比方面，主要是供需結構改善帶動部分行業價格明顯企穩。煤炭加工價格環比上漲3.8%，煤炭開採和洗選業價格上漲2.5%，黑色金屬冶煉和壓延加工業價格上漲0.2%，均連續兩個月上漲，光伏設備及元器件製造價格由上月下降0.2%轉為上漲0.8%。

《經濟通通訊社15日專訊》