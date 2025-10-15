  • 會員
照顧者 情緒健康
AH股新聞

15/10/2025 17:10

【聚焦數據】內地9月末M2增8.4%略遜預期，M1增速加快至7.2%

　　人民銀行公布，9月末，廣義貨幣(M2)餘額335.38萬億元（人民幣．下同），同比增長8.4%，增幅略低於預期的8.5%，並較8月的8.8%回落。

　　狹義貨幣(M1)餘額113.15萬億元，同比增長7.2%，增速較8月的6%加快。

　　流通中貨幣(M0)餘額13.58萬億元，同比增長11.5%。前三季度淨投放現金7619億元。
《經濟通通訊社15日專訊》

