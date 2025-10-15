【聚焦數據】9月新增人民幣貸款1.29萬億元，低於預期

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。
2025年10月，中國人民銀行公布9月新增人民幣貸款1.29萬億元，低於預期的1.472萬億元，但較8月5900億元回升；前三季度貸款總額14.75萬億元，存款總額22.71萬億元。
事實要點：
▷ 前三季人民幣貸款增14.75萬億元（企事業單位佔13.44萬億）
▷ 9月新增人民幣貸款1.29萬億元（預期1.472萬億，8月5900億）
▷ 前三季人民幣存款增22.71萬億元（9月單月增2.21萬億）
▷ 企（事）業單位中長期貸款增8.29萬億元
▷ 9月末人民幣貸款餘額270.39萬億元（同比增6.6%）
人民銀行公布，前三季度人民幣貸款增加14.75萬億元（人民幣．下同），按上月公布的前八個月人民幣貸款增加13.46萬億元計算，9月新增人民幣貸款1.29萬億元，低於市場預期的1.472萬億元，但較8月的5900億元大幅回升。
前三季度，分部門看，住戶貸款增加1.1萬億元，其中，短期貸款減少2304億元，中長期貸款增加1.33萬億元；企（事）業單位貸款增加13.44萬億元，其中，短期貸款增加4.53萬億元，中長期貸款增加8.29萬億元，票據融資增加4752億元；非銀行業金融機構貸款減少1121億元。
9月末，本外幣貸款餘額274.33萬億元，同比增長6.5%。月末人民幣貸款餘額270.39萬億元，同比增長6.6%。
9月末，外幣貸款餘額5544億美元，同比下降5.3%。前三季度外幣貸款增加123億美元。
*9月新增人民幣存款2.21萬億元*
存款方面，前三季度人民幣存款增加22.71萬億元，按上月公布的前八個月人民幣存款增加20.5萬億元計算，9月新增人民幣存款2.21萬億元，8月為2.06萬億元。
前三季度，人民幣存款中，住戶存款增加12.73萬億元，非金融企業存款增加1.53萬億元，財政性存款增加1.37萬億元，非銀行業金融機構存款增加4.81萬億元。
9月末，本外幣存款餘額332.18萬億元，同比增長8.3%。月末人民幣存款余額324.94萬億元，同比增長8%。
9月末，外幣存款餘額1.02萬億美元，同比增長20%。前三季度外幣存款增加1658億美元。
《經濟通通訊社15日專訊》
【你點睇？】美國聯邦政府再停擺或令關鍵經濟數據無法按時發布，你認為會否對股市造成負面影響？► 立即了解