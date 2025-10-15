  • 會員
照顧者 情緒健康
etnet專輯
AH股新聞

15/10/2025 17:05

《中國要聞》發改委：到2027年底全國建成2800萬個電動汽車充電設施

解讀
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

核心摘要：
國家發改委等六部門計劃到2027年底在全國建成2800萬個電動汽車充電設施，提供超3億千瓦公共充電容量，滿足8000萬輛需求，並在高速公路服務區新建改建4萬個「超快結合」充電槍。

事實要點：
▷ 2027年底全國充電設施達2800萬個（原目標）
▷ 公共充電容量超3億千瓦（滿足8000萬輛需求）
▷ 高速公路服務區新建改建4萬個60千瓦以上充電槍
▷ 城市新增160萬直流充電槍（含10萬大功率）
▷ 農村未覆蓋鄉鎮新增1.4萬直流充電槍

　　國家發改委、國家能源局等六部門印發《電動汽車充電設施服務能力「三年倍增」行動方案（2025-2027年）》的通知，目標到2027年底，在全國建成2800萬個充電設施，提供超3億千瓦的公共充電容量，滿足超過8000萬輛電動汽車充電需求，實現充電服務能力的翻倍增長。

　　《行動方案》其中提出，要加快高速公路服務區充電設施更新改造，打造有效滿足電動汽車中長途出行需求的城際充電網絡。到2027年底，在高速公路服務區（含停車區）新建改建4萬個60千瓦以上「超快結合」充電槍，鼓勵建設大功率充電設施。

　　同時，要補強城市快速充電網絡，實現城市各類停車場景全面覆蓋。開展交流充電設施、服役8年以上老舊設施、800伏以下電壓平台充電設施的更新改造。到2027年底，全國城市新增160萬個直流充電槍，其中包括10萬個大功率充電槍。

*補齊農村充電設施建設短板，加大「春節返鄉」充電需求保障*

　　要補齊農村充電設施建設短板，不斷加密交通樞紐、客貨場站、休閒旅遊目的地、產業聚集區等重點場景的充電設施建設，結合配套電網升級改造，加大「春節返鄉」充電需求保障。到2027年底，在尚未建設公共充電站的鄉鎮行政區至少新增1.4 萬個直流充電槍，其他地區根據需求進一步擴大建設規模，實現農村地區公共充電設施全面覆蓋。

　　《行動方案》並提出，要提高私人充電設施建設規模。新建居住區要按規定在固定車位全部建設充電設施或預留充電設施安裝條件，既有居住區要因地制宜補充充電設施，提升公共充電服務能力和私人車位建樁比例。還要加快配電網升級改造，針對網架結構薄弱、供電能力偏低等問題開展配電網架優化、台區增容等建設改造，並推廣應用智能有序充電，提升高滲透率充電負荷場景下的電網承載能力和調節能力。
《經濟通通訊社15日專訊》

