etnet專輯
關稅戰
etnet專輯
AH股新聞

15/10/2025 17:00

日喀則政府：始祖鳥、蔡國強需就煙花秀造成生態損害賠償，並承擔修復責任

解讀
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

核心摘要：
2025年9月19日，始祖鳥與蔡國強在西藏喜馬拉雅山脈（海拔4670-5020米）舉辦煙花秀，影響草地面積30.06公頃，破壞15.29畝土壤草氈層，日喀則市依法追究其生態賠償及修復責任，並免職8名官員。

事實要點：
▷ 煙花影響草地面積30.06公頃（燃放1050盆/52秒）
▷ 15.29畝土壤草氈層結構遭破壞
▷ 布設75大氣/水/土壤+90生物+30紅外監測點
▷ 8名官員免職（含縣委書記、公安局長等）
▷ 江孜縣領導未經批准違規決策活動

　　安踏體育(02020)旗下品牌始祖鳥9月19日聯合藝術家蔡國強在西藏喜馬拉雅山脈舉辦了一場名為《升龍》的煙花表演，引發污染環境、危害喜馬拉雅山脈脆弱的生態屏障等質疑，官方隨後介入調查。西藏日喀則市調查核查組今日發布調查結果，指這次煙花表演對現場生態環境有局部干擾，短期直接污染及破壞程度有限，但潛在的生態風險需監測跟蹤。調查核查組又指，北京蔡國強藝術工作室的行為涉嫌違反《古藏高原生態保護法》及《草原法》等相關法規，日喀則市將根據生態環境損害調查情況，依法追究其生態環境損害賠償和生態修復責任。始祖鳥品牌作為此次活動的贊助商，亦要依法承擔相應的生態環境損害賠償和生態修復責任。

　　調查核查組表示，經核查，煙花燃放區域山體海拔4670米至5020米，影響草地面積30.06公頃，煙花燃放1050盆，燃放時長約52秒。日喀則市委託生態環境領域權威專業機構和專家，布設75個大氣、地表水、土壤環境監測點位，90個生物多樣性監測點，30部紅外感應相機。經現場踏勘、系統採樣、數據分析、專家論證，形成了《日喀則市江孜縣人為擾動生態環境現狀調查評價報告》。

*15.29畝土壤草氈層結構被破壞，煙花殘留物等清理不徹底*

　　《報告》顯示，地表水點位應急監測結果均滿足《地表水環境質量標準》II類水質標準（註：水質良好）；大氣監測點位主要特徵污染物濃度均低於《環境空氣質量標準》一類區（註：最高一級標準）限值；平整作業、人員踩踏及車輛碾壓對土壤草氈層結構造成破壞，破壞面積15.29畝；事件產生的煙花殘留物、塑料碎屑等清理不徹底；煙花燃放產生的瞬時強光與巨響對野生動物造成了短時驚擾。

*江孜縣委書記、公安局長、環境局長等免職，多名官員受查*

　　另外，調查結果指，該場煙花表演為江孜縣委、縣政府主要領導未經集體研究批准同意實施，存在違規決策問題；縣委、縣政府及其相關部門存在請示報告制度不落實、執法監管不到位、依法履取不力等問題。自治區紀委監委、自治區黨委組織部已按程序對縣委書記陳昊立案審查調查並免職；對縣長多吉普拉立案審查調查。日喀則市委和市紀委監委、市委組織部已對縣委常委、宣傳部部長倉木決，政府副縣長崔國祿、黃紅梅，縣委宣傳部常務副部長李靜立案審查調查；對縣委常委、政法委書記桑布誡勉；對縣政府副縣長、公安局局長李積平免職；對日喀則市生態環境局江孜縣分局局長次成江措，縣自然資源和林業草原局黨組書記達次免職並立案審查調查。
《經濟通通訊社15日專訊》

樂本健 x etnet健康網購 | 憑獨家優惠碼【ETN2508】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情

