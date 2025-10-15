聞泰科技子公司安世遭出口限制，外交部：中方堅定維護自身合法權益

聞泰科技(滬:600745)子公司安世半導體(Nexperia)昨表示，中國商務部本月稍早發布出口管制通知，禁止安世中國(Nexperia China)及其分包商出口部分零組件。中國外交部發言人林劍今日在例行記者會上被問及此事時回應稱，「建議向中方的主管部門了解」。他重申，中方一貫反對泛化國家安全概念，針對特定國家企業採取歧視性做法，有關國家應切實遵守市場原則，不要將經貿問題政治化。中方維護自身正當合法權益的決心，堅定不移。



安世半導體日前遭荷蘭政府以「國家安全」為由凍結控制權1年，聞泰科技表示「堅決反對」且「絕不屈服」。與此同時，由於聞泰科技已被美國列入「實體清單」(Entity List)，近期美方新修訂相關規定後，安世半導體亦面臨美國的出口限制。新規指，任何公司若至少50%股權被美國「實體清單」上的實體持有，即使兩者名稱不同，也會受到相同的出口限制，美國企業將無法向安世半導體提供受管制的技術。



中方以禁止安世中國出口部分零組件作為反制。安世表示，目前正與中美兩國政府談判，尋求相關救濟與合規解方，以降低對研發與產能投放的衝擊。

《經濟通通訊社15日專訊》