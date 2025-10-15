《中國要聞》多個自媒體帳號涉消費退役軍人身份、賣涉密敏感資料等被處置

國家互聯網信息辦公室網站今日發文指，近期一些自媒體帳號違反《互聯網軍事信息傳播管理辦法》，違規發布涉軍信息，誤導公眾認知，損害軍隊形象，社會影響惡劣。軍地職能部門依法依規處置了一批網上違法違規信息及自媒體帳號，當中的典型案例包括：



一) 消費退役軍人身份。網絡帳號「你的賴班長」、「泔肅青年」等，以退役人員身份，發布服役期間拍攝的日常訓練、演訓任務影像。網絡帳號「久久（已退役）」、「小文子退伍女兵」等，借退役軍人身份吸粉引流，違規著軍服拍攝短視頻、進行網絡直播，誘導網民充值打賞。



二) 兜售涉密敏感資料。網絡帳號「小川素材店」、「強荷好物」等，售賣軍事行動相關視頻素材和限軍隊內部發行書籍，借涉密敏感軍事資料違規牟利。



三) 歪曲解讀政策規定。網絡帳號「未來領導者」、「紅岸與帝方」、「紅盾主任」等，長期發帖炒作涉軍校招生、轉業安置、待遇保障、文職招考等有關政策，唱衰軍事職業前景，並有償提供相關諮詢指導服務。



四) 抹黑軍隊軍人形象。網絡帳號「與軍偕老」、「辣手寫字」等，編撰大量抹黑軍隊軍人形象文章，污名化軍婚軍戀，摻雜披露訓練任務細節。網絡帳號「我喜歡在公園擼貓」、「軍中綠花爭芳鬥艷」等，長期利用AI工具，製作發布醜化軍隊形象的圖像視頻。

《經濟通通訊社15日專訊》