上海醫藥(02607)股東上海上實持股增至逾38%，免於發出要約

上海醫藥(02607)(滬:601607)公布，收到實際控制人上海市國有資產監督管理委員會出具關於上海實業（集團）股權調整事項通知，將上海實業（集團）（上實集團）全部股權調整至金鐘國際控股。股權調整後，上海上實（集團）所持有股份從25.303%增至38.487%。



該集團指，股權調整不會導致控股股東和實際控制人發生變化，集團實際控制人仍為上海市國資委。收購人可以免於發出要約。

《經濟通通訊社15日專訊》