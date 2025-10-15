《滬／深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，昨日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|紫金礦業
|(601899)
|3173.83
|貴州茅台
|(600519)
|2545.45
|寒武紀
|(688256)
|2494.27
|工業富聯
|(601138)
|2349.63
|海光信息
|(688041)
|2186.14
|隆基綠能
|(601012)
|2090.12
|中微公司
|(688012)
|1914.99
|招商銀行
|(600036)
|1834.14
|北方稀土
|(600111)
|1812.48
|兆易創新
|(603986)
|1545.20
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寧德時代
|(300750)
|4961.53
|中際旭創
|(300308)
|4603.82
|立訊精密
|(002475)
|3482.83
|陽光電源
|(300274)
|3455.91
|新易盛
|(300502)
|3036.49
|比亞迪
|(002594)
|2168.37
|勝宏科技
|(300476)
|2098.49
|中興通訊
|(000063)
|2033.50
|北方華創
|(002371)
|1651.20
|英維克
|(002837)
|1307.46
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社15日專訊》
送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好