16/10/2025 08:41

《駐京專電》李強：強化人工智能等數字技術賦能，系統推進標準制定修訂

　　國務院15曰以「強化標準引領保障作用，以標準升級促進經濟高質量發展」為主題，進行第十六次專題學習。國務院總理李強在主持學習時強調，要優化標準供給，緊貼經濟社會發展實際，堅持急用先行、有序提升，逐行逐業梳理標準需求，強化人工智能等數字技術賦能，系統推進標準制定修訂。

　　要強化標準實施，堅持嚴格監督和優化服務並舉，用好檢驗檢測、認證認可等手段推動標準實施，建立強制性標準實施責任清單，注重在產業政策、政府採購、招投標中引用推薦性標準，引導企業執行高水平標準。要提升標準國際化水平，深化標準國際合作交流，穩步擴大標準制度型開放。

*支持企業、產業聯盟等市場力量在標準研製上發揮更大作用*

　　李強指出，要堅持以改革創新為動力，持續完善標準化工作體制機制，全面提升標準總體水平和標準化管理效能。要處理好政府和市場的關係，發揮政府部門頂層設計和規範引導作用，支持企業、產業聯盟等市場力量在標準研製上發揮更大作用，促進企業標準、團體標準健康發展。要處理好國家層面標準和地方標準的關係，進一步厘清各級標準定位，精簡標準層級，加快破除制約全國統一大市場建設的標準障礙，切實形成國家統一規則和地方特色補充的良好格局。要處理好標準管理和行業治理的關係，完善統籌組織、分工負責、協調配合的工作機制，推動形成標準化工作改革合力。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明16日北京專電》

