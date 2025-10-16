《駐京專電》全國人大常委會會議10月24日至28日將在京舉行

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

十四屆全國人大常委會第五十一次委員長會議15日上午在京舉行。趙樂際委員長主持會議。會議決定，十四屆全國人大常委會第十八次會議10月24日至28日在京舉行。



*審議國務院關於金融工作情況的報告等*



委員長會議建議，審議國務院關於金融工作情況的報告、關於2024年度國有資產管理情況的綜合報告和關於2024年度企業國有資產（不含金融企業）管理情況的專項報告、關於刑罰執行工作情況的報告；審議最高人民法院關於人民法院海事審判工作情況的報告；審議最高人民檢察院關於人民檢察院刑罰執行監督工作情況的報告；審議全國人大常委會執法檢查組關於檢查食品安全法實施情況、森林法實施情況的2個報告；審議全國人大監察司法委、財經委、華僑委、環資委、社會委分別提出的關於十四屆全國人大三次會議主席團交付審議的代表提出的議案審議結果的報告；審議全國人大常委會代表資格審查委員會關於個別代表的代表資格的報告；審議有關任免案等。



*審議網絡安全法修正草案等*



會議審議海商法修訂草案，村民委員會組織法修正草案，城市居民委員會組織法修訂草案，網絡安全法修正草案，環境保護稅法修正草案，生態環境法典污染防治編草案、法律責任和附則編草案；審議全國人大監察司法委關於提請審議檢察公益訴訟法草案的議案；審議國務院關於提請審議耕地保護和質量提升法草案的議案；審議國務院關於提請審議批准《〈聯合國海洋法公約〉下國家管轄範圍以外區域海洋生物多樣性的養護和可持續利用協定》、《〈關於汞的水俁公約〉締約方大會第五次會議第5/4號決定對〈關於汞的水俁公約〉附件A和附件B的修正》、《中華人民共和國和津巴布韋共和國關於刑事司法協助的條約》、《中華人民共和國和埃塞俄比亞聯邦民主共和國關於刑事司法協助的條約》的4個議案。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明16日北京專電》