《駐京專電》北京力爭到2027年底科技領域引入長期資本規模超萬億

核心摘要： 北京市八部門2025年10月16日發布方案，目標2027年底前在京新設科技領域長期資本基金規模超1萬億元，科技貸款和科技型企業貸款餘額分別達5.5萬億和2.5萬億。 事實要點： ▷ 2027年底科技領域新設基金規模目標超1萬億元 ▷ 科技貸款餘額目標5.5萬億、科技型企業貸款2.5萬億 ▷ 每年撬動科技貸款投放不低於1000億元 ▷ 2027年底合作基金總規模不低於500億元 ▷ 每年單列不低於100億元支農支小再貸款額度

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

北京市科學技術委員會、中關村科技園區管理委員會等八部門關於印發《方案》明確，到2027年底，科技創新領域引入長期資本、耐心資本等在京新設基金規模力爭超萬億元(人民幣．下同)；科技貸款和科技型企業貸款餘額分別突破5.5萬億元和2.5萬億元，年均增速高於全國平均水平和全市各項貸款增速；推動科技創新債券、科技保險、科技型企業上市和不動產投資信托基金（REITs）發行規模位居全國前列。



《北京市關於加快構建科技金融體制 有力支撐高水平科技自立自強的實施方案（2025-2027年）》提出，支持符合條件的銀行在京設立金融資產投資公司。鼓勵金融資產投資公司聯合市區相關部門及投資平台、保險公司等積極開展股權投資試點，力爭到2027年底合作基金總規模不低於500億元，進一步加大對科技型企業的投資力度。



*力爭每年撬動科技創新貸款投放不低於1000億元*



《方案》指出，引導金融機構加大對科技型企業以及重點領域設備更新和技術改造項目的融資支持力度，力爭每年撬動相關貸款投放不低於1000億元。每年單列不低於100億元支農支小再貸款額度，專項支持科技創新領域。



打造債券「中關村科技板」。支持科技型企業、私募股權投資機構和創業投資機構、金融機構等在銀行間市場、交易所市場發行科技創新債券；優化「綠色通道」機制，建立專屬服務平台，提供政策輔導、項目儲備、投資人對接、增信協調等綜合服務，加快註冊發行進度。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明16日北京專電》