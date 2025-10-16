【關稅戰】回應中美是否舉行新一輪會談，商務部：對平等磋商一直持開放態度

中國商務部今日舉行例行新聞發布會，對於美國財政部長貝森特日前表示，預計將在APEC峰會前同國務院副總理何立峰見面，中美雙方是否會在近期舉行新一輪的經貿會談？商務部新聞發言人何咏前表示，中方對於相互尊重基礎上的平等磋商，一直都持開放態度。



*美國穿透性規則，將數千家中國企業列入實體清單*



何咏前表示，中美馬德里經貿會談後不顧中方反复勸阻，短短20餘天，美方立即出台20項對華打壓措施。嚴重損害中方利益，破壞雙方經貿會談氛圍。特別是9月底美方出台了出口管制實體清單穿透性規則。事實上將數千家中國企業延伸列入實體清單。同時不顧中方磋商誠意，執意於10月1日落地對華造船301調查港口費措施。對中方利益造成嚴重損害，消極效益影響極為惡劣。中方對美方一系列做法強烈不滿、堅決反對。希望美方珍惜經貿會談成果，立即糾正錯誤做法中方願與美方在相互尊重基礎上，通過平等對話的方式妥善解決各自關切。中方在稀土管制措施出台前已經通過雙邊出口管制對話機制向包括美國在內的各有關國家和地區進行了通報。澄清政策目標、減少誤解誤判，部分國家和地區表示理解，願意並正在與中方積極開展溝通協作。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明16日北京專電》