  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

16/10/2025 16:34

【關稅戰】回應貝森特批李成鋼，商務部：美方言論嚴重歪曲事實

　　商務部舉行例行新聞發布會，對於美國財長貝森特(Scott Bessent)公開指摘中國商務部國際貿易談判代表李成鋼8月底不請自來，態度強硬挑釁，就貿易發表「極具煽動性的言論」。商務部新聞發言人何咏前表示，美方有關言論嚴重歪曲事實。當地時間8月27至29日李成鋼國際貿易談判代表兼副部長赴美國，與美方圍繞落實中美兩國元首通話共識、就中美經貿關係、落實中美經貿會談共識等問題進行交流溝通，並就美對華造船等行業301調查限制措施等向美方提出交涉。

*美方成全球航運業混亂，中方相關反制是被動防禦*

　　何咏前稱，「我要特別指出，美方措施落地確實影響了全球供應鏈穩定，造成全球航運業混亂。而中方相關反制措施是被動的防禦行為，是為了維護國際航運和造船市場公平競爭環境的必要之舉。中方希望美方能夠認識到自身錯誤行為與中方相向而行，回到對話協商的正確軌道上來。

　　她又稱，近期中方按照兩國元首通話共識和中美經貿會談共識，一直主動與美方就301調查限制措施進行磋商溝通，秉持建設性姿態並提出相關合作建議，但美方態度消極，執意實施限制措施，中方不得不採取反制措施，包括依法依規對涉美船舶收取特別港務費。美對華造船等行業301調查及限制措施是典型的單邊主義和保護主義，做法嚴重損害中國相關產業利益，也會推高美國內通脹，損害美港口競爭力和就業。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明16日北京專電》

【助眠救星】加拿大銷售No.1 | 維柏健[快睡寶]限時2件75折。即上 healthsmart.com.hk (優惠期至23/10/2025)► 了解詳情

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

今屆諾貝爾和平獎與委內瑞拉的糾葛

16/10/2025 09:58

大國博弈

中美博弈升級，談判鬥而不破

14/10/2025 12:27

關稅戰

比特幣 | 美政府停擺陰霾籠罩，比特幣獲大行唱好創新高，相...

06/10/2025 13:36

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處