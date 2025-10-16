【關稅戰】回應貝森特批李成鋼，商務部：美方言論嚴重歪曲事實

商務部舉行例行新聞發布會，對於美國財長貝森特(Scott Bessent)公開指摘中國商務部國際貿易談判代表李成鋼8月底不請自來，態度強硬挑釁，就貿易發表「極具煽動性的言論」。商務部新聞發言人何咏前表示，美方有關言論嚴重歪曲事實。當地時間8月27至29日李成鋼國際貿易談判代表兼副部長赴美國，與美方圍繞落實中美兩國元首通話共識、就中美經貿關係、落實中美經貿會談共識等問題進行交流溝通，並就美對華造船等行業301調查限制措施等向美方提出交涉。



*美方成全球航運業混亂，中方相關反制是被動防禦*



何咏前稱，「我要特別指出，美方措施落地確實影響了全球供應鏈穩定，造成全球航運業混亂。而中方相關反制措施是被動的防禦行為，是為了維護國際航運和造船市場公平競爭環境的必要之舉。中方希望美方能夠認識到自身錯誤行為與中方相向而行，回到對話協商的正確軌道上來。



她又稱，近期中方按照兩國元首通話共識和中美經貿會談共識，一直主動與美方就301調查限制措施進行磋商溝通，秉持建設性姿態並提出相關合作建議，但美方態度消極，執意實施限制措施，中方不得不採取反制措施，包括依法依規對涉美船舶收取特別港務費。美對華造船等行業301調查及限制措施是典型的單邊主義和保護主義，做法嚴重損害中國相關產業利益，也會推高美國內通脹，損害美港口競爭力和就業。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明16日北京專電》